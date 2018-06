Roland Garros, Cecchinato vola ai quarti: battuto Goffin

Marco Cecchinato non finisce di stupire: domenica scorsa non aveva mai ancora vinto un match nel tabellone principale di uno Slam, oggi è nei quarti al Roland Garros. Un exploit che lo proietta a ridosso dei top 40 del ranking Atp da numero 72 che era alla vigilia del torneo. Soprattutto un'impresa che riporta un italiano tra i "last eight" a Parigi 7 anni dopo Fabio Fognini. Il 25enne palermitano, dopo aver eliminato al terzo turno lo spagnolo Pablo Carreno Busta, testa di serie numero 11, in quattro set, si è ripetuto contro il belga David Goffin, testa di serie numero 8: 7-5 4-6 6-0 6-3 in due ore e mezza. Contro il belga aveva perso tre settimane fa al Foro Italico, ma oggi sul "Suzanne Lenglen" non ha mai tremato. Ha vinto un primo set molto equilibrato, perso il secondo cedendo il turno di battuta sotto 5-4 complice un doppio fallo dopo aver fallito in tre game di fila 5 palle break, dominato il terzo senza concedere un gioco al rivale e recuperato un break di svantaggio nel quarto. E martedì sfiderà Djokovic, che si è sbarazzato in tre set dello spagnolo Fernando Verdasco (6-3 6-4 6-2). "Al primo turno qui a Parigi ero sotto due set a zero e adesso invece mi ritrovo nei quarti, dopo aver eliminato due giocatori di alto livello come Carreno Busta e Goffin. Per me è come vivere un sogno. Djokovic? E' un onore potermi misurare con un campione del genere". Intanto domani anche Fabio Fognini, testa di serie numero 18, può raggiungere i quarti: di fronte ci sarà il croato Marin Cilic, numero tre del tabellone.





Sempre nel torneo maschile altra maratona vincente, la terza consecutiva, per Alexander Zvereve, che approda per la prima volta ai quarti di finale di uno Slam. Dopo le sofferte affermazioni ai danni del serbo Dusan Lajovic, numero 60 Atp (piegato 6-2 al quinto) e del bosniaco Damir Dzumhur, numero 29 Atp e 26esima testa di serie, al quale ha annullato pure un match point, il tedesco, secondo favorito del seeding, ha rischiato anche contro il russo Karen Khachanov, numero 38 Atp: 4-6 7-6 (4) 2-6 6-3 6-4 il punteggio in favore del 21enne tessco.

