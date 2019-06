Federer in semifinale, giocherà contro Nadal. Fognini è decimo nella classifica Atp

Roger Federer fa un favore a se stesso e al nostro Fabio Fognini. Roger centra la semifinale del Roland Garros battendo in quattro set il connazionale Stan Wawrinka, ma ad esultare è anche, appunto, Fabio. Che con la sconfitta di Wawrinka ha la certezza di entrare da lunedì nella top 10 del ranking Atp. È un risultato che l'Italia non otteneva da 41 anni, quanto toccò all'attuale ct azzurro, Corrado Barazzutti (all'epoca, settimo). Federer si è imposto per 7-6, 4-6, 7-6, 6-4 e al prossimo turno affronterà Rafael Nadal, il quale nel suo "quarto" ha superato il giapponese Kei Nishikori col punteggio di 6-1, 6-1, 6-3.

