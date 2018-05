Roland Garros, finisce subito l'avventura di Lorenzi, avanza Fabbiano

Finisce subito l'avventura di Paolo Lorenzi al Roland Garros, secondo Slam stagionale. Il 36enne azzurro è stato sconfitto dal sudafricano Kevin Anderson, numero 7 della classifica mondiale e sesta testa di serie del torneo, per 6-1, 6-2, 6-4 in un'ora e 42 minuti di gioco.



Dopo Matteo Berrettini e Marco Cecchinato anche Thomas Fabbiano è approdato al secondo turno del Roland Garros. Nella prosecuzione del match interrotto iweri sera per pioggia alla fine del quarto set, l'azzurro, ha sconfitto in cinque set l'australiano Matthew Ebden: 6-4 5-7 6-2 3-6 6-2 Fabbiano al secondo turno troverà il croato Borna Coric, n.40 Atp. (

© RIPRODUZIONE RISERVATA