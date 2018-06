Roland Garros, Halep ai quarti, eliminata la Wozniacki

Simona Halep si è qualificata per i quarti di finale del Roland Garros. La n.1 del mondo, ha facilmente sconfitto per 6-2 6-1 la belga Elise Mertens, n.16 del tabellone. Prossima avversaria della romena sarà la vincente del match tra la tedesca Angelique Kerber e la francese Caroline Garcia.



Prima grossa sorpresa nel tabellone femminile del Roland Garros: la danese Caroline Wozniacki, n.2 del mondo, esce di scena agli ottavi di finale. È stata sconfitta 7-6 (7-5) 6-3 dalla russa Daria Kasatkina, testa di serie n.14. Il match era stato sospeso ieri sera per oscurità sul 7-6 3-3. Nei quarti la Kasatkina affronterà la statunitense Sloane Stephens, vincitrice degli Us Open 2017, che al terzo turno aveva eliminato Camila Giorgi.

