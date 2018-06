Thiem schianta Zverev in meno di 2 ore, in campo Cecchinato-Djokovic: 6-3 il primo set

di Redazione Online

PAROGO - E' Dominic Thiem il primo semifinalista del Roland Garros. L'austriaco, numero 7 del tabellone, ha liquidato in meno di due ore di gioco, il secondo favorito del tabellone e numero 3 del mondo, Sascha Zverev. Non c'è stata mai partita con Thiem che ha lasciato appena 7 game al tedesco: 6-4 6-2 6-1 il punteggio.



In semifinale Thiem troverà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e il nostro Marco Cecchinato, iniziata da poco: 6-3 il primo set per l'azzurro che sta mettendo in mostra un gioco eccezionale fatto di rovesci vincenti e smorzate.



A 25 anni l’azzurro si sta regalando il torneo della vita: è il 9. italiano a raggiungere i quarti in uno Slam nell’era Open, il 42esimo nella storia del nostro tennis ma appena il secondo negli ultimi 20 anni (l’altro è Fognini, sempre a Parigi, nel 2011). Ha iniziato il torneo dalla posizione numero 72 del ranking ATP e ha già superato una trentina di colleghi, lui che non aveva mai superato nemmeno un turno negli Slam. E allora contro il campione del 2016, contro Novak al loro primo confronto ufficiale, il pronostico lo vede partire sfavorito ma non battuto. Pensare che a Montecarlo, poche settimane fa, gli ha fatto da sparring partner in allenamento.

