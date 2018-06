Roland Garros, Nadal ai quarti. Avanti anche Schwartzman

Rafa Nadal si qualifica ai quarti del Roland Garros senza particolari problemi superando Marterer in tre set: 6/3 6/2 7/6. Avanti anche Diego Schwartzman che si qualifica ai quarti di finale. L'argentino, numero 12 del mondo e 11 del seeding, supera in rimonta il sudafricano Kevin Anderson, numero 7 del ranking Atp e sesta testa di serie, con il punteggio di 1-6, 2-6, 7-5, 7-6 (7-0), 6-2 in tre ore e 51 minuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA