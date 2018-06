Roland Garros, Nadal supera Del Potro e vola in finale

Rafael Nadal è il secondo finalista del Roland Garros. Lo spagnolo, n.1 del mondo, non ha avuto problemi nella semifinale con l'argentino Juan Martin Del Potro imponendosi in tre set con il punteggio di 6-4 6-1 6-2 in poco più di due ore e un quarto di gioco. Nadal, alla ricerca dell'undicesima vittoria nello Slam parigino, domenica se la dovrà vedere con l'austriaco Dominic Thiem, che ha battuto in semifinale Marco Cecchinato e che è l'unico ad aver sconfitto lo spagnolo due volte sulla terra battuta, lo scorso anno a Roma e quest'anno a Madrid.

