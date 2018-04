Rubata la carrozzina dell'atleta disabile Puddu, l'appello: «Restituitemela, non posso allenarmi»

Rubata la carrozzina di Walter Puddu, campione 50enne della Saspo che 31 anni fa dopo un incidente ha perso l’uso delle gambe e gareggia tra i disabili. Puddu per le gare e per l'allenamento usa una speciale sedia a rotelle da corsa, che gli è stata rubata nella notte a bordo ndella sua auto. «Restituitemela, per favore - l'appello lanciato sull'Unione Sarda - perché non posso più allenarmi. Non ha valore e ho paura che finisca nel mercato del ferro vecchio». La notizia è rimbalzata sul web ed è ora caccia ai ladri e pioggia di appelli perchè Puddu possa tornare a usare la sua carrozzina da corsa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA