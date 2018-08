Dominguez junior: «A Rovigo perchè è una città e una squadra speciale per il rugby»

di Paolo Romagnolo

Piero Dominguez, 23 anni, mediano d'apertura e figlio del grande Diego, nuovo acquisto della squadra rossoblù, ha messo piede oggi alle 15,40 per la prima volta allo stadio "Battaglini" di Rovigo, dopo il volo arrivato a Venezia da Buenos Aires (Argentina) verso mezzogiorno. E' la sua prima esperienza nel rugby italiano.



Si è fermato al campo a salutare i compagni della FemiCz Rugby Rovigo che iniziavano l'allenamento pomeridiano. La sua prima dichiarazione è stata: "Mio papà mi ha confermato che questa squadra è questa città sono speciali. Avevo altre proposte ma volevo fare un'esperienza in Italia. Sono reduce da un'operazione alle anche ma tra un mese sarò pronto per il campo. L'obiettivo è tornare sui miei livelli con la maglia del Rovigo, non vedo l'ora di iniziare"



