Terzo Memorial Valeria Cappellotto di ciclismo femminile

di Vittorino Bernardi

SARCEDO - Sabato 21 luglio prestigioso appuntamento di ciclismo femminile con il terzo Memorial Valeria Cappellotto organizzato dalla società sportiva Wilier Breganze per ricordare la campionessa del pedale nata a Sarcedo nel 1970 e scomparsa il 17 settembre 2015, stroncata all’età di 45 anni da un male incurabile. Nel corso della sua intesa attività agonistica è stata un esempio per le giovani leve. Patrocinata dai Comuni di Sarcedo, Zugliano, Marano Vicentino e Thiene, la gara di sabato per la categoria Open si svilupperà tra le colline di Sarcedo e Zugliano su 91 km suddivisi nei circuiti rosso e blu che le cicliste dovranno compiere in otto e tre giri. Il ritrovo delle concorrenti è per le 13 presso gli impianti sportivi di via Generale Dalla Chiesa con successivo trasferimento davanti al municipio di Sarcedo per la partenza fissata alle 15.



Valeria Cappellotto è stata una straordinaria ciclista su strada, più volte azzurra e nel 1999 campionessa italiana in linea. Nel 1992 con la maglia azzurra ha partecipato alla prova in linea su strada alle Olimpiadi di Barcellona chiudendo 17.ma e otto anni più tardi a quelle di Sydney concluse 31.ma. Valeria partecipò a più campionati del Mondo, con un ottimo 5. posto a Verona nel 1999. Significativa la vittoria nel Giro della Toscana del 1998, come la doppietta nel 1995 e 1996 a Cittiglio con il Trofeo Alfredo Binda. Nel suo palmarès sono entrate anche una vittoria di tappa al Giro d’Italia e due al Tour cycliste féminin in Francia. Negli anni più recenti Valeria approfondì lo studio della religione cattolica, fino a diventare insegnante.

