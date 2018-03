Sagan brucia Viviani, la Gand-Wevelgen è sua

Fantastica volata di Peter Sagan della Bora Hansgrohe, che non tradisce i pronostici e conquista l’edizione numero 80 della Gent-Wevelgem. Lacrime amare per Elia Viviani della Quick Step Floors, che rimasto bloccato dal francese Demare della Groupama FDJ negli ultimi metri, nonostante un’incredibile rimonta si è dovuto accontentare del secondo posto. Terzo posto per Demare e un ottimo settimo posto per Matteo Trentin della Mitchelton-Scott.

La Gent-Wevelgem che apre la stagione delle corse sul pavé fiammingo, verrà ricordata con l’immagine del braccio alzato di Sagan sul traguardo, che dopo un inizio di stagione non brillantissimo ha voluto dimostrare di essere il super campione di sempre e che sarà uno degli uomini da battere domenica prossima al Giro delle Fiandre. A terra subito dopo la linea d’arrivo la disperazione di Viviani, chhe dopo un lavoro incredibile della sua squadra, in particolare di Gilbert, è arrivato secondo perché non ha trovato quel minimo spazio che gli permettesse di superare i suoi avversari. La Quick Step Floors al completo ha lavorato per il veronese facendo una corsa perfetta, attaccando e ricucendo quei buchi che potevano diventare pericolosi. Nel finale però Sagan è partito presto, anticipando gli avversari e Viviani non ha avuto spazio per seguire e superare il campione iridato.

Sagan, il tre volte campione mondiale, con questa corsa vinta già nel 2013 e nel 2016, ha voluto dimostrare a tutti di essere tornato più forte che mai e che ora è pronto per sfidare i suoi avversari nelle prossime classiche, a partire da domenica prossima. Le corse sul pavé sono tra le corse più spettacolari di questo sport, con i corridori che si esaltano grazie al pubblico belga che affolla ogni metro del percorso di gara e vincere in uno di questi eventi significa aver fatto qualcosa di grande.

La gara è entrata nel vivo con un attacco dopo 30 chilometri dal via di Filippo Ganna (UAE Emirates), Frison (Lotto Soudal), José Gonçalves (Katusha), Duquennoy (Aqua Protect Veranclassic) e Van Goethem con Van Schip (Roompot Nederlandse). Ganna ultimo atleta ad essere ripreso dal gruppo all’inseguimento dei fuggitivi, nonostante la giovanissima età, ha dimostrato di essere a suo agio sul lastricato belga e lo rivedremo ancora nelle classiche Monumento di questa stagione. Sul punto più importante della corsa, il muro di Kemmelberg, Gilbert ha provato ad anticipare il gruppo con un attacco, ma il plotone alle sue spalle non lo ha lasciato andare. Si arriva così con il gruppo compatto all’ultimo chilometro, dove le squadre hanno cercato di posizionare al meglio i propri velocisti. Sagan ha vinto con quell’eleganza e potenza che lo hanno sempre contraddistinto e dalla quarta posizione è uscito fuori spostandosi sulla sinistra, anticipando i suoi avversari, che non hanno avuto la sua stessa forza nelle gambe e di prepotenza ha conquistato la sua prima vittoria importante di stagione.

Ordine d’arrivo

1. Peter SAGAN (BOH)

2. Elia VIVIANI (QST) st

3. Arnaud DÉMARE (GFC) st

4. Christophe LAPORTE (COF) st

5. Jens DEBUSSCHERE (LTS) st

6. Oliver NAESEN (ALM) st

7. Matteo TRENTIN (MTS) st

