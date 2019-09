Mondiali Under 23, Samuele Battistella d'argento, oro sfiorato

Samuele Battistella, classe 98, di Rossano Veneto, portacolori della Zalf ha conquistato uno splendido aergento ai mondiali di ciclismo su strada Under 23 dopo essere stato l'autentico mattatore della gara. L'oro è andato per un soffio all'olandese. Nils Eekhoff. Bronzo invece per lo svizzero Stefan Bissegger, mentre il padrone di casa Thomas Pidcock si deve accontentare del quarto posto.

