Scherma, corazzata Italia: un poker d'oro per dominare i mondiali

Un trionfo dall'inizio alla fine. L'Italia si prende la prima medaglia, l'ultima e nel mezzo ne colleziona altre cinque che valgono il primo posto nel medagliere e nella classifica per Nazioni (determinata dai punteggi dei singoli atleti). E anche a Wuxi, Cina, si conferma superpotenza della scherma mondiale, come già a Lipsia un anno fa. Il capolavoro finale è quello del Dream Team del fioretto, etichetta che gli uomini - al terzo titolo iridato di fila - si sono ormai cuciti addosso al pari, se non di più, delle donne. Più forti di tutti e di tutto, anche della sfortuna che pochi minuti prima della finale contro la corazzata statunitense - imbattuta in questa stagione - toglie dai giochi Giorgio Avola, vittima di un infortunio durante il riscaldamento. Al suo posto entra un giovane di belle speranze: Andrea Cassarà, 34 anni, che il suo primo oro mondiale, proprio nella prova a squadre, lo ha vinto a L'Avana nel 2003. Sono passati 15 anni e il bresciano non se n'è accorto. Per lui è la finale del riscatto dopo quel «ci hanno ucciso» che aveva fatto scorrere i titoli di coda ai Giochi di Rio con un quarto posto amarissimo. A condannarci alla medaglia di legno, proprio gli Stati Uniti. La vendetta andrebbe servita fredda, se non fosse che i ragazzi italiani, sulle pedane cinesi, sono incandescenti. E così la rivincita arriva tra le fiamme di una grinta che annichilisce gli schermidori Stars & Stripes.



ON FIRE

Cassarà è perfetto: comincia bene vincendo il primo assalto contro Massialas, pareggia quello contro il numero uno del mondo Imboden e vince ancora contro Chamley-Watson. Foconi, il più in forma di tutti, fa esattamente lo stesso. E poi c'è Daniele Garozzo, che parte un po' contratto e va sotto contro Imboden. Si scioglie via via e mette sotto gli altri due. Quando sulla pedana, per l'assalto finale, ci sono lui da una parte e Massialas dall'altra la mente va subito alla finale olimpica di Rio. La vinse il ragazzo di Acireale che si dimostra bravino a ripetere le imprese: non c'è storia per il ragazzone di San Francisco. Finisce 45-34, quando gli azzurri avevano smesso di aver paura già da un pezzo. E anche la classica spavalderia americana salta dall'altra parte della barricata. «Diciamo che ogni tanto loro si allargano un po' troppo nei festeggiamenti post gara e questa è la nostra risposta: terzo mondiale di fila e ci vediamo l'anno prossimo», commenta Garozzo, mentre i «daje così, siamo stati dei grandi, daje» di Foconi riempiono la zona mista come la bacheca del ternano nato a Roma, che rientra a casa da campione del mondo sia nell'individuale che con la squadra. E mentre Cassarà ringrazia tutti, dalla federazione ai fisioterapisti, come fosse l'ultima puntata di X-Factor, Avola cancella eventuali crediti con la fortuna per la finale saltata: «Mi sono sentito in pedana per tutto il tempo, ho messo le mie stoccate pure se non mi avete visto».



IL BILANCIO

Piccola amarezza dell'ultima giornata, il ko delle ragazze della sciabola nella finale per il bronzo contro la Sudcorea. Ma il dominio azzurro non è intaccato. L'Italia chiude ancora una volta in vetta al medagliere e torna a casa con almeno 4 ori per il terzo mondiale di fila (a Kazan 2014 furono 3). I volti festanti più belli sono quelli di Mara Navarria, campionessa nella spada alla prima giornata, e Alice Volpi, interprete della gloriosa storia del fioretto femminile: primo titolo mondiale individuale per entrambe e due percorsi che, tra ieri e domani, più diversi non potrebbero essere. Prossima fermata, per tutti, i mondiali di Budapest 2019: oltre al podio ci saranno in palio anche i Giochi di Tokyo.

