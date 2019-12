Schiavone choc: ho avuto tumore maligno, è stata dura ma l'ho sconfitto

Rivelazione choc di Francesca Schiavone. L'ex tennista, 39 anni, con un video sui social ha rivelato di essere malata: «Mi hanno diagnosticato un tumore. Dopo sette mesi sono in via di guarigione». Nel 2010 è stata la prima azzurra a vincere il Roland Garros ed è arrivata ad essere la numero 4 del mondo.



«Vi racconto cosa è successo negli ultimi tempi della mia vita - esordisce la campionessa nel commovente filmato postato su Instagram. Mi hanno diagnosticato tumore maligno ed è stata la lotta piu dura in assoluto che ho mai affrontato. E la cosa più bella è che sono risucita a vincere questa battaglia. E quando me lo hanno detto qualche giorno fa sono esplosa dalla felicità e anche oggi vivo di felicità, la posso tagliare con il coltello. Sono già pronta nella testa che nel cuore ad affrontare nuovi progetti a cui sto pensando... li avevo e non potevo attuarli... Quindi ci rivedremo presto, felice di quello che sono oggi».



