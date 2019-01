Schio centra l’impresa in Francia e riapre la corsa ai play off di EuroCup

di Vittorino Bernardi

BOURGES 70

SCHIO 75



BOURGES - Il Beretta nel turno n. 11 di Euorlega coglie in terra di Francia la terza vittoria e resta in corsa per agguantare nelle restanti tre partite il sesto posto nel girone che vale i play off di EuroCup, grazie alla sconfitta del Villenenuve in Polonia, a Polkowice che mercoledì 6 febbraio sarà ospite al PalaRomare (20.30). È stata una vittoria meritata per il Beretta, sempre in vantaggio ha respinto nel finale l’assalto del Tango, secondo del girone. Parte bene Schio, con due triple di Gemelos scappa sullo 0-6 al 2’. Aggressive in difesa le scledensi conquistano preziosi rimbalzi che le lunghe Gruda e Lavender capitalizzano per lo 0-10 al 4’. È partenza boom per il Beretta. Bourges, sconcertato, realizza il primo canestro al 5’ con l’ex Godin 2-12. È feroce in difesa Schio, ruba un paio di palloni e allunga 4-18 con due liberi di Lavender. La squadra di casa ha classe e muscoli e per il 10’ recupera 19-23. Secondo quarto da battaglia, il Beretta offre un basket di qualità tecnica che mette in difficoltà l’ambizioso Tango. Gruda dalla lunetta al 16’ infila i liberi del 27-34 e nell’azione successiva Dotto da tre firma il 27-37. In campo si muove un Beretta splendido, Quigley al 19’ e 20’ non sbaglia le doppie del 30-45. Johannes a 6 centesimi dalla sirena firma da tre il 33-45 del riposo. Terzo quarto, le squadre si affrontano con i muscoli e si realizza poco, bene per il Beretta avanti 39-50 al 25’. Per il 30’ le francesi piazzano un break di 12-7 ed è 51-57. Ultimo quarto in apnea. Il Tango crede nel sorpasso, il Beretta nell’impresa e sono morsi su ogni pallone. Lisec in piazzata e Crippa in contropiede firmano il 54-65 al 34’. Masciadri al 35’ non sbaglia da tre il 60-68. Il Tango reagisce, forza al tiro e trova due canestri 64-68 al 37’. A 2’27” dalla sirena Quigley firma da tre il 66-72 e Ovida a 1’11” il 70-72. Tensione massima in campo, a 22” dalla fine Lavender firma da tre il 70-75 e la vittoria che riapre per Schio la corsa ai play off di EuroCup e carica il gruppo per la partita di domenica in campionato al Taliercio contro le prime della classe dell’Umana Venezia.



Gli altri incontri del girone A: Praga-Ekaterinburg 82-73, Polkowice-Villeneuve 86-66, Orenburg-Braine 85-56. CLASSIFICA: Ekaterinburg 21, Bourges e Praga 18, Orenburg e Pollowce 17, Villeneuve 15; Schio 14, Braine 12.



TANGO BOURGES: Raincock 9, Ouvina 9, Charterau 20, Rupert ne, Michel 13, Plouffe 2, Johannes 9, Berkani ne, Brooke 4, Godin 4. All.: Olliver Lafargue

BERETTA SCHIO: Filippi, Fassina, Dotto 7, Masciadri 3, Lisec 5, Crippa 9, Gruda 14, Battisodo, Andrè 2, Lavender 11, Gemelos 6, Quigley 18. All.: Pierre Vincent.

ARBITRI: Foldhazi (Ungheria), Nghixulifwa (Austria), Ivanovic (Serbia). Commissario Fiba: Lugossy (Ungheria).

NOTE: tiri liberi, da due, da tre. Tango 6/9, 23/48, 6/15; Beretta 12/15, 21/42,7/16. Rimbalzi offensivi/difensivi: Tango 8/22, Beretta 9/27. Nessuna uscita per falli. Parziali: 19-23, 33-45 (14-22), 51-57 (18-12), 70-75 (19-18).



