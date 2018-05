Scudetto al Famila Schio, è il tricolore numero 9

di Vittorino Bernardi

SCHIO 62

RAGUSA 54



SCHIO - Il Famila è campione d’Italia 2018! Con il +8 in gara5 di finale ha conquistato lo scudetto n. 9 dopo quelli del 2005, ’06, ’08, ’11, ’13, ‘14, ’15 e 16’. In un PalaRomare esaurito le ragazze di coach Vincent hanno piegato le siciliane del Passalacqua Ragusa, straordinarie nel rimettere in parità sul 2-2 la serie finale: alle vittorie di Schio nelle prime due gare del 3 e 5 maggio per 62-56 e 63-58 hanno risposto l’8 e 10 maggio con i successi per 76-59 e 73-66, per strappare con merito la “bella”. Ad aprire gara5 è Anderson per il successivo vantaggio Ragusa 3-4 di Hamby. Fanno paura a Schio le siciliane per il 5-11 al 4’. Partita intensa, tecnica. Il Famila impatta con due triple per il 14-14 al 9’. Miyem 0+1 firma il vantaggio Famila che subisce un 4-0 per il 15-18 di Ragusa al 10’. Morde in difesa Ragusa e spiazza Schio che con Yacoubou emerge per il 23-20 al 15’. È lotta su ogni pallone per il vantaggio Ragusa 31-30 al riposo. Terzo quarto da apena, il Famila scatta con due triple per il +5. Gara5 bella, Zandalasini in ombra dall’avvio si fa protagonista: si inventa un geniale 2+1 e una tripla per il 48-40 del 30’. Ultimo quarto, Dotto in regia è superlativa e trascina Schio sul 57-48 al 37’. Soli con una tripla tiene aperta la partita, con risposta di Anderson per il canestro che vale lo scudetto 2018.



FAMILA: Yacoubou 15 Gatti, Miyem 11, Anderson 11, Masciadri, Zandalasini 7 Ress, Dotto 14, Macchi 4. N.e.: Taglamento All.: Pierre Vincent.

PASSALACQUA: Consolini 15, Gorini, Spreafico, Miccoli, Soli 8, Hamby 14, Kuster 13, Ndour 4. N.e.: Valerio, Forimica, Rimi. Miccoli. All.: Giovanni Recupido.

ARBITRI: Costa di Livorno, Maschio di Firenze e Sartori di Arsiè.

NOTE. Tiri liberi, da due e da tre: Famila 5/8, 18/40, 7/18; Passalacqua 16/18, 16/43, 2/16. Rimbalzi attacco/difesa: Famila 9/29, Passalacqua 13/24. Palle perse/recuperate: Famila 13/14, Passalacqua 10/11. Tecnico Recupido 15’. Nessuna uscita per falli. Parziali: 15-18, 30-31 (15-13), 48-40 (18-9), 62.54 (14-14). Spettatori 2.200.



© RIPRODUZIONE RISERVATA