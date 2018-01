Schio soffre con le russe di Orenburg ma vince e resta in corsa play off di Eurolega

di Vittorino Bernardi

SCHIO 78

ORENBURG 64



SCHIO - Decima giornata di Eurolega e sesta vittoria del Beretta, orfano all'ultima ora di Zandalasini (indisposta), che consolida il quarto posto (ultimo utile per i play off) nel girone a otto, a 2 punti del terzetto di testa. È stata una gara confusa ed equilibrata fino al riposo, con il Beretta al ritorno in campo finalmente bello e aggressivo, capace di piazzare un parziale di 23-9. Decisivo. Buona la prestazione di Yacoubou: 25 punti e 8 rimbalzi in 27’. In avvio Schio parte con Dotto, Anderson, Tagliamento, Hruscakova e Yacoubou. Sbaglia i primi due attacchi il Beretta e recupera altrettanti palloni prima dell’entrata di Dotto dopo 1’13”. Partita fisica con falli non fischiati dagli arbitri e punteggio basso: 6-6 al 5’. Al 6’ Anderson firma la prima tripla della partita, imitata da Fedorekova e Ygueravide al 9’ per il vantaggio russo 11-14. Con due canestri da sotto Yacoubou firma il 15-14 e sulla sirena colpisce ancora da tre Ygueravide per il 15-17 del 10’. Secondo quarto, apre Yacoubou che al 12’ realizza (1+1) il vantaggio. La scledensi difendono bene e allungano a +8 (25-17) al 13’. Non molla Orenburg che impatta 27-27 al 16’ con un 2+1 di Ygueravide. E una corsa sul punto, a 32” dalla sirena del riposo un 2+1 di Yacoubou vale il 36-34. La lunga arancione apre la terza decina, Orenburg graffia in difesa: partita equilibrata. Masciadri e Dotto propiziano un break di 9-0 con la tripla di Anderson del 49-39 al 26’. È “magic moment” per Schio che allunga 53-39 al 28’. Al 30’ Miyem infila il 59-43. Macchi con un canestro in acrobazia apre l’ultimo quarto per il +18. Gioca bene il Beretta con Hruscakova vola sul +20 (65-45) ma all’improvviso si inceppa: le russe recuperano 10 punti 67-57 al 35’. Miyem scuote le compagne con il canestro del 69-57 al 37’. Con due rimbalzi difensivi e un canestro Yacoubou tranquillizza il pubblico 73-57. Il canestro finale è di Anderson che libera la festa del pubblico al PalaRomare. Per il prossimo turno di Eurolega il Beretta giovedì 11 gennaio ospiterà (20.30) il Wisla Cracovia, per il campionato domenica giocherà a Torino, alle 20,30.



Le altre partite del girone B: Ekaterinburg- Yakin Dogu Istanbul 82-77, Cracovia-Salamanca 52-48, Montpellier-Fenerbahce Istanbul 75-76. Classifica: Ekaterinburg, Yakin Dogu Istanbul e Fenerbahce Istanbul 18, Schio 16, Salamanca 15; Orenburg e Cracovia 12, Montpellier 11.



BERETTA FAMILA SCHIO: Yacoubou 25, Gatti 2, Miyem 13, Tagliamento 3, Anderson 14, Masciadri 2, Hruscakova 6, Dotto 7, Macchi 6. N.e.: Zandalasini e Ngo Ndjock. All.: Pierre Vincent.

NADEZHDA ORENBURG: Fedorekova 5, Tikhonenko 4, Ygueravide 18, Degtyarskaya, Cannon 7, Cherepanova 10, Maiga, Jones 20. N.e.: Tochilova e Bentley. All.: Alexander Kovalev.

ARBITRI: Vovk (Croazia), Smiljanic (Serbia) Tomic (Croazia).

COMMISSARIO FIBA: Jelen (Slovenia).

NOTE: Tiri liberi, da due, da tre: Beretta 14/15, 30/61, 4/15; Nadezhda 8/13, 24/64, 8/20. Rimbalzi offensivi/difensivi: Beretta 9/27, Nadezhda 15/22. Uscita per falli Fedorekova 39’. Parziali: 15-17, 36-34 (21-17), 59-43 (23-9), 78-64 (19-21). Spettatori 1.800.

