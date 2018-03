Schio vince con autorità su Ragusa e chiude la regular season al primo posto

di Vittorino Bernardi

SCHIO 78

RAGUSA 68



SCHIO - Il Famila da indiscusso capolista del massimo campionato (20 vittorie su 22 gare e 6 punti di vantaggio su Venezia, seconda) ha chiuso con una vittoria di 10 punti su Ragusa (terzo della classe) la quarta giornata del Round of Challenger e la regular season: martedì 3 aprile al PalaRomare (20.30) inizierà i quarti dei play off scudetto contro la Pallacanestro Broni (ottava) al meglio delle cinque: gara2 a Schio giovedì 5, gara 3 a Broni domenica 8 e così l’eventuale gara4 martedì 10, con gara5 a Schio il 14 aprile. Ad aprire la sfida con le siciliane è Dotto dopo 51 secondi con risposta immediata di Hamby per il 2-2. È partita da lotta, Masciadri in entrata al 4’ firma l’8-4. Schio controlla i rimbalzi in difesa per il 14-8 di Anderson all’8’. L’ex Consolini punge e il Famila accusa il 19-18 per la risposta di Gatti del 21-18 del 10’. Avvio di secondo quarto bello, con canestri di pregio atletico da ambo le parti per il 27-22 di Miyem al 14’. Morde Ragusa e si avvicina 33-31 al 18’ con Ndour. Schio reagisce con piglio per il 40-33 al 19’. Al riposo Schio conduce di 5: 42-37. Ragusa spinge in avvio del terzo quarto per il 46-44 di Hamby (16 punti). È troppo per Schio: con una tripla di Tagliamento, tre doppie di Yacoubou e un’entrata di Miyem allunga 59-49 al 27’. Al 30’ il Famila conduce 61-51. Ultimo quarto in trincea, brava è Dotto a rubare palla e realizzare un canestro-spettacolo 65-57 al 34’. La lunga Yacoubou è regina dell’area e trascina le compagne alla vittoria. Le altre gare dei quarti: Venezia-Torino, Ragusa-San Martino di Lupari e Napoli-Lucca. Venerdì alle 18 è in programma al PalaRomare un’amichevole di lusso tra il Famila e il team russo dell’Ummc Ekaterinburg dell’ex tecnico Miguel Mendez in ritiro a Schio dal 27 al 30 marzo per preparare la Final four di Eurolega in programma dal 20 al 22 aprile a Sopron (Ungheria).



FAMILA SCHIO: Yacoubou 26, Gatti 4, Miyem 17, Tagliamento 3, Anderson 5, Masciadri 4, Zandalasini 12, Ngo Ndjock, Dotto 6, Macchi 1. All.: Pierre Vincent.

PASSALACQUA RAGUSA: Consolini 8, Gorini 4, Spreafico 5, Formica 2, Miccoli, Soli 2, Hamby 23, Kuster 10, Ndour 14. All.: Giovanni Recupido.

ARBITRI: Wasserman di Trieste, Perocco di Ponzano Veneto e Colazzo di Milano.

NOTE. Tiri liberi, da due e da tre: Famila 12/15 30/53 2/13; Passalacqua 7/11, 26/55, 3/16. Rimbalzi attacco/difesa: Famila 11/28, Passalacqua 16/25. Palle perse/recuperate: Famila 7/4, Passalacqua 14/8. Tecnico a Kuster 29’. Nessuna uscita per falli. Parziali: 21-18, 42-37 (21-19), 61-51 (19-14), 78-68 (17-17). Spettatori 1.800.

