​Slalom gigante, trionfo della Bassino davanti alla Brignone. Terza la Shiffrin

Trionfo azzurro slalom gigante di cdm di Killington: ha vinto, primo successo in carriera, Marta Bassino in 1.38.19 e seconda Federica Brignone in 1.38.45 e miglior tempo nella seconda manche.

Anche in questa quarta edizione del gigante di Killington la campionessa Usa Mikaela Shiffrin non è riuscita a vincere ed ha chiuso 3^ in 1.38.48. Per l'Italia grande impresa anche di Sofia Goggia che, partita con l'alto pettorale 54, ha chiuso 11^ in 1.39.67 . La bergamasca - velocista eccellente - guadagna così posizioni preziose anche in slalom gigante. Le altre azzurre in classifica sono poi Francesca Marsaglia 26^ in 1.40.96 e Laura Pirovano 30^ in 1.41.96. Domani è in programma uno slalom speciale.

