Sci, cade Gisin in Val Gardena: portato via in eliambulanza, non aveva l'airbag

Brutta caduta per lo svizzero Gisin, che sbatte violentemente la schiena e perde i sensi, avendo anche battuto la testa durante la discesa libera di Coppa del Mondo in Val Gardena. La gara è stata interrotta. Sulla pista è arrivato l'elicottero per trasportare lo sforunato sciatore in ospedale. Gisi, 30enne è finito sulla neve rimbalzando più volte sulle Gobbe del Cammello.

Dopo la terribile caduta durante la discesa libera di coppa del mondo in val Gardena, apprensione per le condizioni di salute dello svizzero Marc Gisin. Rianimato sul posto, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Bolzano #15dicembre @Fisiofficial #valgardena pic.twitter.com/Nki2HOqd7S — Tgr Rai Alto Adige (@TgrAltoAdige) December 15, 2018

Gisin, sceso col pettorale numero 18 è finito sulla neve dopo che gli si sono incrociate le code degli sci ed è rimbalzando più volte sulle. Immediatamente soccorso sulla pista, è stato raggiunto da un medico, caricato sull'elicottero e portato in ospedale. L'atleta svizzero non indossava l'airbag che non è obbligatorio. La gara vede attualmente al comando Aleksander Aamodt Kilde con il tempo di 1'56«13 davanti all'austriaco Max Franz (+0»86) e allo svizzero Beat Feuz (+0«92). La gara è poi ripresa dopo circa mezz'ora di interruzione.

