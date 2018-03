Sci, Shiffrin pigliatutto: suo anche lo slalom di Aare

Successo n. 43 in coppa del mondo per la statunitense Mikaela Shiffrin che alle Finali di Aare ha vinto nettamente lo slalom speciale, con il tempo di 1.46.42. Ha preceduto la svizzera Wendy Holdener (1.48.00) e la svedese Frida Hansdotter (1.48.01). Miglior azzurra è stata la valtellinese Irene Curtoni 19/a, seguita da Federica Brignone, ventiduesima. Domani si chiude con lo slalom gigante. È la disciplina in cui, contrariamente allo slalom speciale, l'Italia ha parecchio da dire con Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino e Manuela Moelgg.

