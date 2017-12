Coppa del Mondo, Hirscher torna a vincere, azzurri da dimenticare

di Redazione Sport

È tornato il campionissimo austriaco Marcel Hirscher, e lo ha fatto alla sua maniera. Tre mesi dopo una frattura al malleolo, al suo rientro Marcel ha ottenuto nel gigante di Beaver Creek il 46/o successo in carriera e il quarto in un questa località: davvero niente male neppure per il vincitore in serie delle ultime sei grandi coppe del mondo e detentore di cinque titoli mondiali. Secondo si è piazzato il norvegese Henrik Kristoffersen in 2.38.18 e terzo il tedesco Stefan Luitz in 2.38.33. Il campione Usa Ted Ligety, terzo dopo la prima manche e anche lui al rientro dopo 12 mesi di pausa di infortunio, si è dovuto accontentare del 7/o posto. E l'Italia? Niente di particolarmente buono: basti dire che il migliore degli azzurri è stato l'altoatesino Manfred Moelgg, solo 13/o in 2.29.30, seguito dal trentino Luca De Aliprandini 15/o in 2.39.50. Meglio sono andate le cose per l'talia nella gara donne di Super-G di Lake Louise con l'altoatesina Johanna Schnarf al 6/o posto. Nona, e anche oggi ancora al di sotto delle aspettative, è finita invece Sofia Goggia. Ha vinto la rappresentante Tina Weirather, davanti alla svizzera Lara Gut e alla austriaca Nicole Schmidhofer. Il tutto mentre è ancora una volta caduta l'americana Lindsey Vonn, come già successo nella discesa di venerdì. Il bilancio azzurro della trasferta in terra nordamericana presenta un solo podio, con il terzo posto di Manuela Moelgg nel gigante di Killington. Poi ci sono stati tre quarti posti - con Elena Fanchini, Peter Fill e Christof Innerhofer - che lasciano l'amaro in bocca anche se fanno capire che la forma c'è. Si spera così che le cose vadano meglio con il rientro in Europa: gli uomini sabato e domenica prossimi saranno in Francia, in Val d'Isere, con un gigante e uno slalom speciale. Le ragazze volano invece in Svizzera, a St: Moritz: venerdì combinata e sabato super-G.

