Coppa del Mondo, Innerhofer 2/O nel superG di Aare vinto da Kriechmayr

di Redazione Sport

Ancora un podio per l'Italia - il 26/o stagionale - con Christof Innerhofer che in 49.47 è arrivato2/o nel SuperG di Aare. Ha vinto in 49.43 l'austriaco Vincent Kriechmayr bissando il successo di ieri in discesa. Terzi ex aequo il norvegese Aksel Svindal ed il tedesco Thomas Dressen in 49.51. La coppa del mondo di superG, a conferma di una complessiva superiorità scandinava che dura ormai da sette stagioni, era stata già' vinta in anticipo dal norvegese Kjetil Jansrud oggi 6/o. Per l'Italia - su un tracciato molto breve accorciato per vento in quota come per la gara donne - c'è poi solo Dominik Paris 19/o in 50.03. Domani pomeriggio ad Aare parallelo a squadre per nazioni.

