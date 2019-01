Sci, ecco i convocati azzurri per i Mondiali di Aare

Il presidente della Fisi, Flavio Roda, ha ufficializzato i partecipanti della spedizione italiana per i Campionati del mondo di Aare. Gli atleti sono stati selezionati sulla base dei criteri definiti dalle direzioni agonistiche. Il Mondiale svedese comincerà il 4 febbraio per terminare il 17 febbraio.



Saranno 11 i titoli in palio nelle cinque discipline individuali, maschili e femminili, più la gara a squadre. Ecco la lista dei convocati.



Uomini: Luca De Aliprandini, Stefano Gross, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Simon Maurberger, Manfred Moelgg, Dominik Paris, Giuliano Razzoli, Riccardo Tonetti, Alex Vinatzer.



Solo 9 le donne: Marta Bassino, Federica Brignone, Chiara Costazza, Irene Curtoni, Nicole Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Nadia Fanchini e Francesca Marsaglia.

