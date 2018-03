Finali Coppa del Mondo, Goggia inarrestabile: vince il superG di Aare, quinta la Brignone

di Redazione Sport

Ancora un successo per l'Italia con Sofia Goggia che in 1.07.92 ha vinto, terzo successo stagionale e quinto in carriera oltre all'oro olimpico in discesa, il superg alle Finali di cdm di Aare. Seconda la tedesca Viktoria Rebensburg in 1.08.24 e terza la statunitense Lindsey Vonn in 1.08.45. Fuori la svizzera Lara Gut per un errore, la coppa di superg è andata così' a Tina Weirather del Liechtenstein oggi 6/a. Per l'Italia ci sono poi un bel 5/o posto di Federica Brignone, ripresasi dal malessere di ieri, in 1.08.85 ed il 7/o di Nadia Fanchini in 1.09.97. Chiude Johanna Schnarf 21/a in 1.10.47. Per vento forte in quota e con 20 gradi sotto zero nonostante il sole, si e gareggiato anche oggi con partenza abbassata. Ne è venuto comunque fuori un superG più lungo della discesa di ieri che era sotto il minuto di gara. Domani pomeriggio, con inizio alle ore 16, ci sarà il parallelo della gara a squadre per nazioni.

