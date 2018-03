Sci, la Mowinckel vince il gigante di Ofterschwang, la Shiffrin vince la Coppa

di Redazione Sport

Lo slalom gigante di cdm di Ofterschwang è stato vinto in 2.34.80, prima vittoria in coppa dalla norvegese Raghnild Mowinckel davanti alla tedesca Viktoria Rebensburg in 2.35.46 ed alla statunitense Mikaela Shiffrin in 2.35.54. Migliore azzurra Marta Bassino quinta in 2.336.19 dopo essere stata terza nell prima manche . Per l'Italia poi ci sono Manuela Moelgg 8/a in 2.36.80 ed Irene Curtoni 10/a in 2.37.14 Quinta dopo a prima manche, Federica Brignone è invece scivolata fuori nella seconda mentre aveva il miglior tempo. Anche Sofia Goggia è finita fuori nella seconda manche dopo essere stata però in forte ritardo nella prima. Mentre per la coppa di gigante bisognerà aspettare l'ultima gara, l'americana Shiffrin ha vinto per la seconda volta consecutiva la coppa del mondo: quando mancano cinque gare alla fine della stagione ha infatti 1573 punti punti ed è irraggiungibile dalla prima inseguitrice , la svizzera Wendy Holdener, ferma a 970. Nel palmares di Shiffrin oltre alle due coppe del mondo ci sono 41 vittorie in cdm , tre titoli mondiali e due ori olimpici. Mikaela ha però solo 22 anni ed è così destinata a tantissimi altri trionfi. Domani si chiude sulle nevi tedesche con uno slalom speciale, la disciplina in cui Shiffrin è dominatrice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA