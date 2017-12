Sci, Shiffrin in testa dopo la prima manche dello slalom a Lienz. Costazza settima

Mikaela Shiffrin guida la prima manche dello slalom femminile valido per la Coppa del mondo femminile in corso di svolgimento a Lienz, in Austria. La statunitense è in testa col tempo di 51«03, alle sue spalle la svedese Frida Hansdotter, +1»14, terza la svizzera Wendy Holdener, +1«28, quarto tempo per la slovacca Petra Vlhova, +1»58. Per quanto riguarda le azzurre Chiara Costazza è settima con un ritardo di 1«82 dalla Shiffrin, 16esima Irene Curtoni, +2»54, 20esima Manuela Moelgg, +2«71.



