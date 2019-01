Sci, Shiffrin vince il superG di Cortina: Brignone 11esima

Mikaela Shiffrin si conferma la più forte e vince il superG di Cortina d'Ampezzo. La statunitense, alla 54esima vittoria in carriera, domina la scena anche sulla Olimpia delle Tofane chiudendo la gara col tempo di 1'22«48, alle sue spalle Tina Weirather del Liechtenstein, +0»16, terzo gradino del podio per l'austriaca Tamara Tippler, +0«18. Per quanto riguarda le azzurre la migliore è Federica Brignone 11esima con un ritardo di 0»85, 14esima Elena Curtoni, +1«22, 17esima Francesca Marsaglia, +1»32, 26esima Nadia Fanchini, +1«85. Non riescono a finire la gara l'azzurra Nicol Delago, e campionesse del calibro di Ilka Stuhec e Lara Gut. Out anche Lindsey Vonn alla sua ultima gara a Cortina d'Ampezzo (pista dove la statunitense ha vinto 12 volte in carriera) e omaggiata al traguardo con un mazzo di fiori da Sofia Goggia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA