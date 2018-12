Sci, trionfo della Shiffrin nel gigante di Courchevel. La Brignone è quarta

Mikaela Shiffrin trionfa nel gigante di Courchevel, valido per la coppa del mondo femminile di sci. La statunitense, seconda a metà gara, si è imposta con il tempo complessivo di 1'49«81 precedendo di 14 centesimi la tedesca Viktoria Rebensburg, al comando dopo la prima manche. Terza a 0»33 la francese Tessa Warley. L'azzurra Federica Brignone resta ai piedi del podio del gigante per la prima volta in questa stagione, ma il quarto posto a Courchevel le consente comunque di rimanere al comando della classifica di specialità con 230 punti, a +20 sulla Shiffrin. Su una pista che non ha mai amato, la Brignone vede sfumare il podio per 12 centesimi ma trova comunque un buon piazzamento in una gara fortemente condizionata dalle cattive condizioni meteo, che hanno costretto gli organizzatori ad abbassare la partenza nella seconda manche disputata sotto una pesante nevicata. Intanto la Shiffrin, che si era presa una piccola pausa saltando la tappa in Val Gardena, festeggia la prima vittoria stagionale in gigante dov'è campionessa olimpica, la sesta di quest'edizione della Coppa del mondo e la numero 49 in carriera. Impressionante il suo vantaggio nella classifica generale di coppa, che la vede dominare a quota 789 punti contro i 367 della Mowinckel e i 359 di Nicole Schmidhofer. A Courchevel ha chiuso tra le prime quindici anche l'altra azzurra Marta Bassino, giunta 14esima, mentre Francesca Marsaglia si è piazzata 26esima e va per la prima volta a punti in gigante in questa stagione.

