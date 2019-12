Lotta alla sedentarietà dei bambini, sport gratis per 430 piccoli atleti

Al via la nuova edizione di “Dote inMovimento” promossa da Assosport, Regione Veneto e Coni, che permetterà a oltre 400 piccoli atleti di praticare gratuitamente sport per l’anno 2019/2020



Per iscriversi al bando c’è tempo fino al 31 dicembre.



Nata nel 2012 da un’idea di Assosport (Associazione Nazionale fra i Produttori di Articoli sportivi) con l’obiettivo di affiancare le famiglie residenti in Veneto che, a causa di difficoltà economiche, non hanno la possibilità di far praticare uno sport ai loro figli permette fino al 31 dicembre di chiedere uno dei 430 “buoni dote inMovimento” del valore di 200 euro ciascuno grazie ai quali i bambini che frequentano la scuola primaria potranno praticare gratuitamente uno sport a scelta presso una delle società sportive che hanno aderito al progetto. La graduatoria terrà conto dell’Isee di ciascun nucleo familiare interessato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA