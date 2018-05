Maria Sharapova "in incognita" nel centro di Roma: la passeggiata finisce su Instagram

di Luisa Mosello

Piú che "cercare Maria per Roma" è lei, la Sharapova, ad andare alla scoperta dell'amata Città Eterna. Eccola infatti girovagare nel cuore del centro storico fra i vicoli intorno a Campo de' Fiori qualche giorno fa prima di iniziare la settimana calda degli Internazionali al Foro Italico.



La tennista russa ogni volta che viene nella Capitale è solita postare sui social scatti che testimoniano il suo grande amore per Roma. Quest'anno nelle foto che la ritraggono su Instagram appare come sempre bellissima con un look perfetto da "Vacanze romane" 2.0.Jeans arrotolati alle caviglie, sneaker bianche, maglietta scura, cappellino con visiera e borsa a tracolla, il tocco casual-chic è tutto nello spolverino a taglio color ghiaccio con motivi floreali grigio piombo. Si ferma a comprare uno snack e poi via di nuovo fra le stradine di una città che Maria, che ieri ha battuto Dominika Cibulková e oggi sarà in campo con Ashleigh Barty, adora. E dove non manca mai di fare shopping.

