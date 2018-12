La Sharapova riparte dalla Cina: rientro vincente a Shenzhen

Rientro vincente per Maria Sharapova nel torneo Wta di Shenzhen (cemento, montepremi 750mila dollari), uno dei tre appuntamenti che inaugurano la stagione del tennis femminile (gli altri due tornei sono a Brisbane e Auckland).



La russa, numero 29 del ranking mondiale, aveva chiuso il suo 2018 dopo la sconfitta contro la spagnola Carla Suarez Navarro negli ottavi degli Us Open a Flushing Meadows per problemi alla schiena. In Cina all'esordio stagionale ha battuto la svizzera Timea Bacsinskzky per 6-2 7-6 (7-3) in poco meno di un'ora e tre quarti di gioco. Secondo turno sulla carta piuttosto agevole per la 31enne siberiana, che troverà dall'altra parte della rete la cinese Xinyu Wang. Assente la campionessa in carica, la romena numero 1 del mondo Simona Halep, che ha scelto di prolungare di un'altra settimana le vacanze.

