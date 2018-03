La Sharapova divorzia dal coach Groeneveld

La russa Maria Sharapova 'divorzià dopo quattro anni con il coach Sven Groeneveld. Fatale per il tecnico olandese l'eliminazione della russa nel primo turno del Premier Mandatory di Indian Wells (battuta in due set da Naomi Osaka). Un rapporto che sembrava solido, visto che Groenefeld era rimasto al fianco della campionessa siberiana anche durante i 15 mesi di squalifica per doping. «Voglio ringraziare Sven per la sua incredibile correttezza, etica del lavoro e soprattutto l'amicizia che si è creata e che andrà oltre questa esperienza. Negli ultimi anni sono stata incredibilmente fortunata ad avere un leader come lui nel mio team», si legge nel comunicato della Sharapova. «Maria è stata una delle tenniste più attente e professionali con cui abbia mai lavorato. La sua forza e il suo spirito combattivo continueranno ad essere una risorsa sui cui fare affidamento. Ho il massimo rispetto per lei come giocatrice e come persona», la risposta di Groeneveld. Con l'allenatore danese al suo fianco Masha ha conquistato 7 titoli tra cui quello del Roland Garros 2014 (il secondo vinto a Parigi).

