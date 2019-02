Shiffrin, oro in slalom: è il quarto di fila

Oro in slalom speciale alla americana Mikaela Shiffrin in 1.57.05: a 23 anni è il suo quarto titolo mondiale consecutivo in questa disciplina, come mai nessuno prima. Argento alla svedese Anna Swenn Larsson in 1.57.63 e prima medaglia ad Aare per il suo Paese, e bronzo alla ceca Petra Vlhova in 1.58.08 che conquista così la sua terza medaglia a questi Mondiali. Con l'oro in speciale e superg e l'argento in gigante, Shiffrin è l'atleta più' vincente di Aare 2019. Prima azzurra Chiara Costazza 20/a.



Italia a picco, come da previsioni in una disciplina in cui è da troppi anni latitante: Irene Curtoni era uscita già nella prima manche mentre la giovane Lara Della Mea, 24/a dopo la prima discesa, è uscita nella seconda. Domani i Mondiali di Aare si chiudono con lo slalom speciale uomini. È l'ennesimo duello annunciato tra l'austriaco Marcel Hirscher ed il norvegese Henrik Kristoffersen con il giovane francese Clement Noel che può' fare da terzo incomodo. Per l'Austria, superpotenza dello sci, sarà' l'ultima occasione per vincere un oro a questi Mondiali. L'Italia ha invece chance modeste, visti i risultati stagionali. Manda in pista i veterani Manfred Moelgg, Stefano Gross e Giuliano Razzoli con la giovane promessa Alex Vinatzer.

