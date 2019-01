Sidney, Seppi batte Schwartzman e vola in finale

Impresa del tennista azzurro Andreas Seppi al torneo di Sydney. Il 34nne altoatesino ha infatti battuto l'argentino Diego Schwartzman, numero 19 del mondo e ha conquistato il diritto a disputare la finale. Ancora un risultato strepitoso dunque per il tennista italiano che ieri in semifinale aveva sconfitto un altro avversario molto quotato, il greco Stefanos Tsitsipas numero 10 del ranking. Se ieri era servita una grande rimonta per agguantare la vittoria, oggi le cose sono state più facili per Seppi, che ha avuto la meglio sul rivale in due set con il punteggio di 7-6 (3) 6-4. In finale Seppi affronterà il vincente della sfida tra il 19enne australiano Alex de Minaur (29) e il francese Gilles Simon (31).

