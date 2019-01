Bassino terza nel gigante di Plan de Corones, vince la solita Shiffrin

La sorpresa più bella nello slalom gigante di Plan di Corones arriva dall'atleta con il pettorale numero 8: Marta Bassino, che qui fu terza due anni fa, si ripete. La piemontese ha spinto sin dalla prima manche, chiusa al quarto posto, migliorandosi addirittura nella seconda. Meglio di lei solo la solita Mikaela Shiffrin - vittoria in carriera numero 53, la decima in stagione - in testa dall'inizio alla fine e ora in vetta anche alla classifica di specialità, e la francese Tessa Worley, che era seconda anche dopo la prima discesa. Ha confermato la sua posizione anche Federica Brignone, che era sesta a metà gara e lo è stata anche alla fine. Un piazzamento che le fa fare un balzo indietro nella “coppetta” di specialità dove, oltre che dalla Shiffrin, viene scavalcata anche dalla francese. Per l'Italia nelle 20 anche Francesca Marsaglia, 14esima, e la sorpresa Karoline Plicher che parte con il pettorale 42,chiude al 19° posto la prima manche e nella seconda si migliora ancora, chiudendo 16esima.



La coppa del mondo donne resta in Italia, tra le Dolomiti, e passa a Cortina d' Ampezzo. Da venerdì a domenica sono in programma due discese, con la prima che recupera St. Anton, ed un superG. La giornata di giovedì prevede due prove cronometrate. La coppa del mondo uomini sarà invece in Svizzera, a Wengen: venerdì combinata, sabato la discesa più lunga del mondo sulla Lauberhorn e domenica slalom speciale. La prova cronometrata di oggi è stata cancellata: non si è fatto in tempo a liberare il tracciato dopo una forte nevicata. Restano così' due prove , domani e giovedì.

