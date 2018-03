Snowboard, Fischnaller vince il parallelo di Winterberg e la coppa di specialità

L'Italia dello snowboard mette un altro tassello nella stagione che ha regalato un oro olimpico e la Coppa del mondo di snowboardcross femminile a Michela Moioli. Roland Fischnaller ha trionfato nello slalom parallelo sulla pista tedesca di Winterberg, conquistando il secondo sigillo dell'anno e la terza coppa del mondo di specialità in carriera, dopo quelle del 2013 e del 2016. Il trentottenne altoatesino di Funes, tesserato per l'Esercito, si è piazzato secondo nella classifica generale del parallelo dietro allo svizzero Kevin Galmarini, finendo per la settima volta in carriera tra i primi tre.



Si tratta della 14a vittoria in Coppa del mondo per l'azzurro che giunge a oltre 17 anni dal suo primo podio in carriera, arrivato nel 2001 con il terzo posto a Berchtesgaden. Fischnaller ha vinto eliminando nell'ordine Daniele Bagozza, Aaron March, Maurizio Bormolini e in finale Sebastian Kislinger. Per quanto riguarda la stagione corrente, si tratta del quarto podio dopo il primo e il secondo posto di Cortina rispettivamente nello slalom e nel gigante a dicembre, e della terza posizione nel gigante di Rogla dello scorso 21 gennaio.

