Snowboardcross, Visintin e Perathoner trionfano a Mosca e vedono la coppa

È ancora grande Italia sulla pista di Mosca, dove sono state disputate le gare sprint a squadre valide per la Coppa del Mondo di snowboardcross. Il duetto italiano composto da Omar Visintin ed Emanuel Perathoner è salito sul gradino più alto del podio nella prova maschile, doppiando il successo ottenuto a Erzurum, in Turchia, nel mese di gennaio. Nella big final hanno preceduto l'Austria di Alessandro Haemmerle e Julian Lueftner e gli Stati Uniti di Senna Leith e Jake Vedder, mentre il secondo team azzurro composto da Michele Godio e Lorenzo Sommariva si è piazzato undicesimo, eliminato in semifinale.



Grazie al trionfo odierno, i due azzurri balzano in vetta alla classifica di specialità con 2450 punti contro i 1900 degli spagnoli Eguibar/Hernandez e basterà loro qualificarsi nell'appuntamento conclusivo di Veysonnaz per la finale per essere aritmeticamente certi della seconda coppa di cristallo dopo quella conseguita l'anno passato. In campo femminile, assente Michela Moioli che ha preferito riposare dopo le fatiche del giorno precedente, è toccato a Francesca Gallina e Raffaella Brutto difendere i nostri colori, con un sesto posto e l'eliminazione in semifinale. La vittoria è andata a Francia I con Nelly Moenne Loccoz e Chloe Trespeuch davanti a Canada 3 e Svizzera 2. Le francesi si sono già assicurate la Coppa.

