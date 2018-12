Soffre nei primi due quarti Schio e poi dilaga su Sesto

di Vittorino Bernardi

SCHIO 73

SESTO S. GIOVANNI 42



SCHIO - Nell’ultima giornata d’andata il Famila non fallisce l’appuntamento con la vittoria e in classifica chiude il 2018 al secondo posto a 4 punti dall’imbattuta capolista Umana Venezia. Non è stata una vittoria facile, maturata nel terzo quarto, alla distanza. Ad aprire la gara è Verona per le ospiti dopo 5 secondi con replica di Grude e replica di Ercoli per il 2-4. È impacciato Schio sul parquet, trova il sorpasso 7-6 al 5’ con Gruda. Le lombarde mordono in attacco con Loyd e l’ex Ercoli strappano 9-15 al 7’. C’è la reazione Schio che con Lavander impatta e passa 19-17 al 10’. Secondo quarto duro, con Sesto a giocare di muscoli su uno Schio che “spadella” in attacco e non stacca. È questione di attimi di classe: al 17’ una tripla di Masciadri e uno spettacolare 2+1 di Gemelos servono il 30-25. Il Famila si sveglia dal torpore accusato da inizio gara e al riposo conduce di 8 (33-25).Terzo quarto, ad aprire è Lavender con un canestro in acrobazia. Il Famila inizia a mostrare muscoli e qualità tecnica, Gruda dalla lunetta firma il 39-25 al 25’. Schio è pimpante, con una tripla di Masciadri al 28’ sale sul 50-28. Sesto non molla per un 6-0 con replica di Masciadri a chiudere da tre 53-34 al 30’. Forti del vantaggio nell’ultima decina di gioco le scledensi badano a gestire il vantaggio, 60-35 al 35’. Ultimi minuti di passerella con canestro finale di Arturi da tre. Il campionato si ferma per il Natale, riprenderà il 6 gennaio con il Famila impegnato a Battipaglia. In Eurolega le scledensi torneranno in campo giovedì 10 gennaio al PalaRomare (20.30) per la prima di ritorno contro le belghe del Castor Braine.



FAMILA SCHIO: Filippi 2, Fassina 4, Masciadri 12, Crippa 7, Gruda 8, Battisodo 3, Andrè, Dotto 2, Lavender 20, Micovic 15. All.: Pierre Vincent.

ALLIANZ SESTO: Schieppati, Arturi 3, Loyd 11, Galbiati 2, Verona 4, Williams 8, Panzera, Barberis, Nicolodi 1, Ercoli 13. All.: Cinzia Zanotti.

ARBITRI: Raimodo di Scigli, Farrara di Bologna, Calella di Bologna.

NOTE. Tiri liberi, da due e da tre: Famila 13/17,18/38, 8/19; Allianz 11/16, 14/52. Rimbalzi attacco/difesa: Famila 12/39, Allianz 11/19. Palle perse/recuperate: Famila 16/20, Allianz 14/14. Nessuna uscita per falli. Parziali: 19-17, 33-25 (14-8), 53-34 (20-9), 73-42 (20-8). Spettatori 1.300.

© RIPRODUZIONE RISERVATA