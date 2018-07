Sorpresa Famila, la Yacoubou ferma un anno: è in dolce attesa

di Vittorino Bernardi

SCHIO - È un’estate 2018 movimentata per il Famila Schio campione d‘Italia in carica: la rivoluzione sul mercato operata dalla società che ha lasciato libere 10 delle 13 atlete della rosa si è allungata a sorpresa per una maternità. Isabelle Yacoubou, 32 anni compiuti in aprile, africana del Benin e naturalizzata francese, sposata con l’artista livornese Simone Fulciniti, una delle tre giocatrici confermate assieme a Francesca Dotto ed Eva Lisec, nelle ultime ore ha comunicato al presidente Marcello Cestaro di essere in dolce attesa del primogenito. La notizia è stata diffusa dalla società arancione, con tanti auguri alla prossima mamma. Con la gravidanza Isabelle Yacoubou si ferma per la stagione 2018/19 e così il direttore generale Paolo De Angelis deve rituffarsi sul mercato per ingaggiare una nuova straniera. Il tempo non manca, ma non sarà semplice portare a Schio una giocatrice di alto livello per difendere i quattro traguardi coti la passata stagione: Supercoppa, Coppa Italia, scudetto e play off di Eurolega. Il raduno della squadra del riconfermato coach Pierre Vincent è fissato per il 23 agosto al PalaRomare, dove il 30 settembre sfiderà Lucca nella partita di Supercoppa. Il campionato inizierà nell’Opening day del 6/7 ottobre a Torino, calendario da diramare. Esordio in Eurolega il 24 ottobre a Braine (Belgio).

