Sorpresa: sgambetto della Francia all'Inghilterra, il Sei Nazioni è dell'Irlanda

di Christian Marchetti

Avrebbe dovuto vincere col bonus. Avrebbe dovuto dominare, insomma. E invece, sulla sua strada, l'Inghilterra ha trovato una Francia incredibile, oltre alla seconda sconfitta consecutiva che regala ufficialmente e con una giornata d'anticipo il Sei Nazioni all'Irlanda, tre anni dopo l'ultimo successo irish e dopo due stagioni con il XV della Rosa sul trono. Risultato: Francia batte Inghilterra 22-16. Classifica, togliendo Galles e Italia: Irlanda punti 19, Francia 10, Inghilterra 9, Scozia 8.



Partenza inglese col turbo. Dopo appena 4 minuti c'è un piazzato di Farrell, ma servono mete come l'aria. Il match si trasforma in una gara di short track. La differenza è che attorno ai punti d'incontro siano sportellate su sportellate e la Francia dimostra ampiamente di non voler recitare il ruolo della vittima sacrificale. A smuovere il tabellone sono i calciatori: dopo Farrell, Daly raddoppia; Machenaud accorcia sul 3-6; Farrell fa 3-9; e tra 33' e 37' Machenaud impatta sul 9-9. Velo nero sugli occhi degli inglesi, che vedono la linea magica sempre più lontana e così anche il trofeo. All'intervallo si va così.



Le brutte notizie in casa Inghilterra non finiscono qui. Anche perché i bleus sono sempre più al timone della gara. E' il 49' quando Fall si avventa su un calcio all'ala delizioso di Trinh-Duc, agguanta il pallone ma trova anche il "laccio californiano" al collo da parte di Watson. Risultato: giallo per l'inglese ma, soprattutto, la meta tecnica che porta la Francia avanti 16-9. E quando, al 63', Machenaud realizza anche il calcio del 19-9 è il De Profundis. La meta inglese arriva, ma tardissimo: minuto 74, i padroni di casa leggono malissimo una touche e lasciano una voragine sull'asse centrale dove s'infilano gli uomini veloci e May va a siglare. Farrell trasforma e gli uomini di Eddie Jones vanno a -3. La pietra tombale la porta il piede di Beauxis: calcio facile facile e 22-16.



Inghilterra-Irlanda di sabato prossimo a Twickenham metterà in palio il Grande Slam irlandese. L'anno scorso andò esattamente all'opposto. E la partita la vinse l'Irlanda...



FRANCIA-INGHILTERRA 22-16 (9-9)

Arbitro: Jaco Peyper (Sudafrica)

Marcatori: 4' cp Farrell (0-3), 22' cp Daly (0-6), 25' cp Machenaud (3-6), 29' Farrell (3-9), 33' cp Machenaud (6-9), 37' cp Machenaud (9-9); 49' meta tecnica Francia (16-9), 63' cp Machenaud (19-9), 74' m May tr Farrell (19-16), 78' cp Beauxis (22-16). Calci: Machenaud 4/4; Farrell 3/3, Daly 1/1. Cartellini: 49' giallo a Watson. Punti in classifica: Francia 4, Inghilterra 0.

© RIPRODUZIONE RISERVATA