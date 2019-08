Soldi e sport, dal ciclismo alla pallavolo: il Governo stanzia 2 milioni per 16 eventi del 2019

Arrivano i soldi per lo sport. Dal ciclismo al triathlon, dalla pallavolo, all'equitazione, handball e nuoto, ecco i finanziamenti dalla presidenza del consiglio. Sono in tutto sedici gli eventi sportivi che, per l'anno 2019, riceveranno un cofinanziamento dalla presidenza del Consiglio dei ministri per un importo di oltre due milioni. Il decreto, a firma del sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, assegna le risorse in favore di manifestazioni selezionate dal Comitato per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, istituito presso la presidenza del cdm e attualmente presieduto da Sara Simeoni. Il Comitato, nel valutare le richieste, ha posto l'attenzione in particolar modo sulla rilevanza dell' evento, sulla natura inclusiva nei confronti degli atleti diversamente abili, sul budget di spesa nel rapporto costi-ricavi, avviando un dialogo diretto con gli enti e le federazioni, al fine di sostenere il maggior numero possibile di discipline sportive. Tra i vari eventi finanziati, ci sono tra gli altri per il ciclismo il Giro d'Italia femminile e il campionato europeo di ciclocross, per il nuoto il trofei Settecolli, per la pallavolo i tornei di qualificazione olimpica.

