«Ecco l'Italia che vince». Fa discutere la foto delle azzurre della 4x400 d'oro. Sui social è boom. Salvini: bravissime

La foto della staffetta italiana femminile diventa virale. Quattro ragazze italiane di colore, con la maglia azzurra e il tricolore sulle spalle, sorridenti ed esultanti. L'immagine di Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo e Libania Grenot, ritratte dopo la vittoria nella staffetta 4x400 ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona in Spagna, è una delle più condivise sui social nelle ultime ore. Per molti è un antidoto ai pregiudizi, uno spot per l'integrazione. E in tanti l'hanno condivisa con riferimenti al raduno leghista di Pontida e alle sparate razziste contro migranti e rifugiati.



Le quattro azurre d'oro sono Benedicta Chigbolu, 28 anni, romana, padre originario della Nigeria e mamma italiana; Ayomide Folorunso, 21 anni, nata in Nigeria, in Italia dal 2004; Raphaela Lukudo, 23 anni, nata ad Aversa, padre e madre originari del Sudan; e Libania Grenot, 34 anni, nata a Cuba e sposata dal 2006 con un italiano. Chigbolu e Grenot gareggiano per l'esercito, Falorunso è una poliziotta e Grenot è della Guardia di finanza.



«La notizia più bella di ieri, intanto, arriva dai Giochi del Mediterraneo, non da Pontida. Vince l'Italia che non ha paura: #PrimeLeItaliane», scrive il senatore Pd Matteo Renzi sui suoi profili social, rilanciando la foto delle atlete azzurre.





Per una settimana non ho aperto né social né quotidiani. Vi racconto perché oggi nella #ENews. La notizia più bella di ieri, intanto, arriva dai Giochi del Mediterraneo, non da Pontida. Vince l’Italia che non ha paura: #PrimeLeItaliane

Buon Luglio, amici pic.twitter.com/bSxfSDp2Tm — Matteo Renzi (@matteorenzi) 2 luglio 2018

«Salvini ha paura, loro hanno coraggio. 4x400. Medaglia d'oro», scrive Dario Franceschini su Twitter. «Le italiane prime», aggiunge Maurizio Martina. In tanti tweet ricorre la risposta al "prima gli italiani" di Matteo Salvini, con l'hashtag #primeleitaliane. Il vicepresidente Pd della Camera Ettore Rosato pubblica la foto delle quattro azzurre e ironizza: «Salvini sarà contento: tre su quattro sparano. Sorrisi! Bravissime le ragazze».«Bravissime, mi piacerebbe incontrarle e abbracciarle. Come tutti hanno capito il problema è la presenza di centinaia di migliaia di immigrati clandestini che non scappano dalla guerra e la guerra ce la portano in casa, non certo ragazze e ragazzi che, a prescindere dal colore della pelle, contribuiscono a far crescere il nostro Paese. Applausi ragazze!!!». Così in un post su Facebook anche il vice premier e leader della lega Matteo Salvini si complimenta con le quattro azzurre.

