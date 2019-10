Stefano Lucato (Aspea Padova) premiato come atleta dell'anno

di Giancarlo Noviello

Stefano Lucato, portacolori dell'Aspea Padova, è stato proclamato atleta camposampierese dell'anno, in occasione della 10. "Ama la Vita Vivi lo Sport", galà dello sport del Camposampierese promosso dal Tavolo dello Sport dei comuni della Federazione. La manifestazione si è svolta sabato all'auditorium Roberta Marcon di Loreggia.



L'ambito riconoscimento è stato attribuito a Lucato grazie alla conquista di due medaglie d'oro ai recenti campionati europei di atletica leggera a Tampere in Finlandia. La specialità del trentaduenne pluricampione padovano, affetto dalla sindrome di Down, è la marcia. Il 26 e 27 luglio scorsi ha conquistato il gradino più alto del podio, rispettivamente nei 1.500 e negli 800 metri di marcia, raddoppiando il suo bottino. Risultati che gli hanno permesso di collezionare sei convocazioni in maglia azzura e di raccogliere già dodici medaglie d'oro.

Allenato da Lucia Bano, Stefano Lucato ha partecipato alla sua prima gara internazionale nel 2013. Poi è stata un'escalation: tre Europei, una Olimpiade e due Mondiali. Straordinari traguardi che sono stati resi possibili grazie alla determinazione, costanza e passione di Stefano, e alla professionalità della sua allenatrice, che è riuscita a trasmettergli in ogni singola gara la giusta carica agonistica per affrontare al meglio le competizioni. Nella specialità della marcia Stefano Lucato, davvero non teme rivali. Nel suo ricco palmares ci sono altre due medaglie d'oro negli 800 e 1500 metri di marcia, conquistate l'anno scorso nel campionato del mondo in Portogallo. Una cavalcata trionfale, che ha permesso all'atleta di Levada di Piombino Dese di vedersi riconoscere dal comune di Morgano la cittadinanza onoraria.

Nel corso della serata, alla quale ha partecipato come ospite d'onore il campione olimpico e pluricampione mondiale di scherma Mauro Numa, è stata consegnata una targa speciale ad una rappresentanza delle squadre che hanno partecipato alla decima edizione del torneo di calcio categoria pulcini Per non dimenticare, organizzato in collaborazione con l'omonima associazione vittime della strada: un modo questo per coniugare i valori dello sport con l'impegno e la sensibilizzazione nei confronti di importanti tematiche sociali. Inoltre gli assessori del Camposampierese hanno consegnato all'associazione Aspea il ricavato della manifestazione Percorsi da Vivere, che si è svolta in aprile lungo le vie verdi del territorio.



