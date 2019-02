Super Bowl, trionfano i Patriots, Brady nella storia

I New England Patriots battono i Los Angeles Rams e trionfano ancora al Super Bowl. I Pats vincono l'edizione numero 53 della finalissima NFL battendo ad Atlanta i californiani per 13-3, lo score più basso di sempre nella storia del Super Bowl. I Patriots si confermano così campioni per il terzo anno di fila ed eguagliano Pittsburgh a quota 6 titoli, il massimo di sempre. Ad ognuno dei 6 successi della franchigia di Boston ha partecipato Tom Brady, che entra così nella storia anche a livello individuale come il giocatore più vincente di sempre nel Super Bowl (Charles Haley si era fermato a 5 vittorie). Il premio di Mvp è andato invece a Julian Edelman dopo una performance da 10 ricezioni e 141 yards.

© RIPRODUZIONE RISERVATA