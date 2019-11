Berrettini batte Thiem, è il primo italiano a vincere un match alle Atp Finals

Matteo Berrettini conclude alla grande la sua prima finale all'Atp Finals di Londra: Alla O2 Arena di Londra il 23enno romano, numero 8 del mondo, ha superato l'austriaco Dominic Thiem, numero 5 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-3), 6-3 in un'ora e 16 minuti, diventando il primo italiano nella storia a vincere una partita al Master. Panatta e Barazzutti, che avevano partecipato alle finali, erano infatti usciti entrambi con tre sconfitte su tre.



Berrettini:

«Sono molto fiero, dedico questa vittoria al mio team, alla famiglia. È stata una stagione straordinaria, non mi aspettavo di essere qui a inizio stagione e voglio tornare il prossimo anno». Sono le parole di Matteo Berrettini dopo il successo su Dominic Thiem nel gruppo Borg alle Atp Finals. «È stato fantastico, sono contento di aver finito con una vittoria -aggiunge il numero 8 del mondo-. Contro Thiem è sempre una grande battaglia, sono rimasto concentrato nel 1° set e sono contento della prestazione, nonostante non sia al 100% fisicamente». «Abbiamo lavorato duro con il mio team, è merito loro. Ho vissuto momenti difficili in questa stagione e loro mi sono sempre stati vicini. Ero insopportabile. Ora devo restare concentrato perché c'è ancora un grande evento, come la Coppa Davis, poi potrò prendermi qualche giorno di riposo», conclude Berrettini.

