Auckland, Sara Eranni in semifinale nel doppio

di Redazione Sport

Sara Errani è in semifinale nel doppio all'«ASB Classic», torneo WTA International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sul cemento di Auckland, in Nuova Zelanda, uno dei tre appuntamenti che inaugurano la stagione femminile (gli altri due sono Brisbane e Shenzhen). La 30enne romagnola e l'olandese Bibiane Schoofs hanno sconfitto per 64 76(1) la neozelandese Arina Rodionova e la belga Maryna Zanevska, quarte favorite del seeding. La coppia italo-olandese tornerà in campo venerdì contro le vincenti della sfida - in programma domani - tra la formazione composta dalla polacca Magdalena Frech e dall'indiana Prarthana Tombare e quella formata dalla giapponese Nao Hibino e dalla croata Darija Jurak, queste ultime seconde favorite del tabellone.

