Budapest, Cecchinato e Seppi in semifinale

di Redazione Sport

Marco Cecchinato avanza in semifinale al torneo Atp di Budapest. Il 25enne di Palermo ha sconfitto il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 61 del mondo e settima testa di serie, col punteggio di 5-7, 6-4, 6-2 in un'ora e 35 minuti di gioco. Per Cecchinato, che era stato ripescato in tabellone come lucky loser, si tratta della prima semifinale Atp in carriera. Ora il siciliano attende il vincente del match tra l'altro azzurro Andreas Seppi e il georgiano Nikoloz Basilashvili.



Andreas Seppi centra le semifinali al 'Gazprom Hungarian Open' (torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 501.345 euro) in corso di svolgimento sui campi in terra rossa di Budapest, in Ungheria. L'azzurro numero 55 del mondo ha battuto 6-4, 7-6 (8-3) il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 79 Atp, dopo un'ora e 50 minuti di gioco. Seppi dovrà ora affrontare il derby italiano con Marco Cecchinato che ha superato il tedesco Jan-Lennard Struff col punteggio di 5-7, 6-4, 6-2.

