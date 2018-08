Challenger Aptos, Fabbiano e Napolitano si sfideranno al secondo turno

Sarà derby tricolore al secondo turno del «Nordic Naturals Challenger», torneo challenger Atp da 100.000 dollari di montepremi in corso sui campi in cemento di Aptos, in California (Stati Uniti). Nella notte italiana, infatti, Thomas Fabbiano, 29enne di San Giorgio Ionico, numero 105 Atp e primo favorito del seeding, ha sconfitto all'esordio per 6-4, 7-6 (7-0) il 18enne serbo Miomir Kecmanovic, numero 196 del ranking mondiale, mentre Stefano Napolitano, 23enne di Biella, numero 194 Atp, reduce dalla finale raggiunta a Lexington, ha regolato per 6-4, 6-3 lo statunitense Dennis Novikov, numero 244 del ranking mondiale.

