Charleston, Errani e Giorgi agli ottavi

La tennista azzurra Sara Errani ha conquistato un posto negli ottavi di finale del torneo Wta di Charleston (Usa). L'atleta italiana ha battuto in rimonta la romena Mihaela Buzarnescu con il punteggio di 3-6 7-5 6-2. La 30enne romagnola, numero 95 del ranking mondiale, in gara con una wild card e semifinalista in questo torneo nel 2016, dovrà ora affrontare la 23enne statunitense Bernarda Pera, numero 101. Già qualificata agli ottavi anche l'altra azzurra Camila Giorgi. La 26enne di Macerata, numero 64 del ranking, che ha eliminato per 6-2 2-6 6-3 l'australiana Daria Gavrilova, numero 24 Wta e 11esima testa di serie, dovrà vedersela con la statunitense Madison Keys, numero 14 Wta e settima favorita del seeding: due pari il bilancio dei precedenti con Camila che si è aggiudicata l'ultima sfida disputata lo scorso anno al secondo turno di Wimbledon.

